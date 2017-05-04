Турция хочет подписать с Россией договор о свободной торговле
4 мая 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Анкара намерена подписать с Москвой договор о свободной торговле в кратчайшие сроки. Об этом заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
«После вчерашних (3 мая прошли переговоры Путина и Эрдогана в Сочи – ред.) успешных переговоров началось наше новое партнерство с Россией. Теперь мы ускорим отношения между Турцией и Евроазиатским экономическим союзом, а также ускорим подписание договора о свободной торговле между Турцией и Россией», — сказал он, передает РИА Новости.
3 мая российский лидер Владимир Путин и президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на встрече в Сочи договорились о комплексном решении по снятию ограничительных мер во взаимной торговле. По итогам этих переговоров Анкара сняла ограничения на поставки российской пшеницы, а Россия разрешила ввоз турецкого лука. При этом ограничения по безвизовым поездкам и по поставкам томатов из Турции в Россию пока сохранятся.
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