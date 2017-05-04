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Роналду – первый спортсмен со 100 млн подписчиков в Instagram

Роналду – первый спортсмен со 100 млн подписчиков в Instagram
4 мая 2017 - 18:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал первым спортсменом, которому удалось набрать 100 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

Также нападающий «Реала» стал первым мужчиной, число подписчиков которого достигло 100 млн. Среди представительниц женского пола этого показателя достигли певицы Селена Гомес (119 млн), Ариана Гранде (104 млн), Тейлор Свифт (101 млн) и Бейонсе (101 млн).

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в нынешнем сезоне стал первым футболистом, записавшим на свой счёт 100 мячей в Лиге чемпионов, установил новый рекорд по количеству голов на «Сантьяго Бернабеу» и первым в мире забил 50 мячей в плей-офф ЛЧ.

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