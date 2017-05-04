Новозеландский Веллингтон признан лучшим в мире городом для проживания
4 мая 2017 - 18:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Новозеландский Веллингтон был признан лучшим в мире городом для проживания по версии аналитиков Deutsche Bank.
Эксперты анализировали города из разных стран мира по таким параметрам, как прожиточный минимум, уровень загрязнения воздуха, климат, цены на недвижимость, ситуация с преступностью и здравоохранением, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Stuff.co.nz.
На втором месте рейтинга оказалась шотландская столица Эдинбург. Австрийская Вена замкнула тройку лидеров. Четвертую строчку занял австралийский Мельбурн, пятую — Цюрих (Швейцария).
В десятку списка в порядке убывания также были включены датский Копенгаген, Оттава (Канада), американский Бостон и Амстердам. Последняя позиция досталась еще одному австралийскому городу в топ-10 — Сиднею.
В марте стало известно, что специалисты международной консалтинговой компании Mercer худшим в мире городом для жизни назвали иракскую столицу Багдад, а лучшим — Вену.
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