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ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 730 выстрелов

ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 730 выстрелов
5 мая 2017 - 10:08 AMT

PanARMENIAN.Net - В ночь с 4 на 5 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 730 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевую службу, при необходимости прибегая к ответным действиям.

В ночь с 3 на 4 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 40 раз.В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 460 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном оставались приверженными соблюдению режима перемирия, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу.

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