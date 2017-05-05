ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР свыше 730 выстрелов
5 мая 2017 - 10:08 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 4 на 5 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 730 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР продолжают уверенно нести боевую службу, при необходимости прибегая к ответным действиям.
В ночь с 3 на 4 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 40 раз.В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 460 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном оставались приверженными соблюдению режима перемирия, продолжая уверенно выполнять поставленную боевую задачу.
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