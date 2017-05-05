СМИ: Во время ракетного обстрела в Мосуле погиб 81 человек

PanARMENIAN.Net - Здание школы Эль-Вела на западе Мосула попало под ракетный обстрел. Об этом сообщило Анатолийское агентство, ссылаясь на источники в структурах безопасности.

В результате атаки погиб 81 человек, в том числе 18 детей, передает Ren.tv.

Погибшие укрывались в школе в связи с продолжающимися боями между иракскими силовиками и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ).

Информации о том, какая сторона нанесла удар, пока нет.