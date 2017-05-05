Мхитарян признан автором лучшего гола МЮ в апреле
5 мая 2017 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Забитый армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном гол в ворота Сандерленда признан лучшим голом «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Мхитарян отличился на 46-й минуте матча, в результате поединок закончился победой манкунианцев со счетом 3:0.
В голосовании, объявленном изданием The Sun, Мхитарян с существенным отрывом опередил ближайшего конкурента Маркуса Рашфорда (гол Андерлехту) — 32% против 17%.
Эта награда стала для Мхитаряна четвертой за последние пять месяцев. Армянский хавбек получал награду в декабре, январе и феврале.
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Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
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