Мхитарян признан автором лучшего гола МЮ в апреле

PanARMENIAN.Net - Забитый армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном гол в ворота Сандерленда признан лучшим голом «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Мхитарян отличился на 46-й минуте матча, в результате поединок закончился победой манкунианцев со счетом 3:0.

В голосовании, объявленном изданием The Sun, Мхитарян с существенным отрывом опередил ближайшего конкурента Маркуса Рашфорда (гол Андерлехту) — 32% против 17%.

Эта награда стала для Мхитаряна четвертой за последние пять месяцев. Армянский хавбек получал награду в декабре, январе и феврале.

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