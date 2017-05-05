Осужденный в Армении Пермяков будет отбывать наказание в РФ
5 мая 2017 - 10:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Осужденный в Армении пожизненно за убийство 7 человек военнослужащий Валерий Пермяков будет отбывать наказание в России. Об этом сообщила представитель Северо-Кавказского окружного военного суда, который 4 мая признал приговор суда Армении.
«Конечно, он будет отбывать наказание в России», — пояснила она, не уточнив, в каком регионе РФ будет отбывать наказание Пермяков, передает РИА Новости.
Адвокат Пермякова Эдуард Агаджанян в свою очередь ранее заявил, что допускает возможность отправки подзащитного в Россию. Он напомнил, что Кассационный суд не принял к производству жалобу правопреемников семьи Аветисян, а это означает, что приговор вступил в силу, и уголовно-исполнительное управление Минюста должно решить вопрос отбывания наказания.
В Минюсте Армении также ранее опровергли слухи о возможном обмене Пермякова на осужденного в России гражданина Армении Грачью Арутюняна.
23 августа суд в Армении приговорил Пермякова, убившего членов семьи Аветисян, к пожизненному заключению. В рамках следствия по делу об убийстве семьи Аветисян в Гюмри бывшему военнослужащему 102-й российской военной базы в Армении Валерию Пермякову на основании добытых в ходе предварительного следствия доказательств были предъявлены обвинения по пп.1, 5 и 8 ч. 2 ст. 104 («Убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, заказное, а также сопряженное с вымогательством, разбоем или бандитизмом»), пп. 3 и 4 ч.2 ст. 175 («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение; с применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия») и ч.1 ст.34-329 («Попытка пересечения охраняемой Государственной границы Республики Армения без установленных документов или без надлежащего разрешения») УК РА.
В Гюмри 12 января 2015 года была убита семья Аветисян из шести человек, еще один раненный полугодовалый ребенок скончался в больнице спустя неделю. По подозрению в преступлении в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков — при попытке перехода в Турцию его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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