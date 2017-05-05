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«Знакомые лица 25 лет спустя»: Вышел новый тизер «Твин Пикс» (видео)

«Знакомые лица 25 лет спустя»: Вышел новый тизер «Твин Пикс»
  5 мая 2017 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Showtime опубликовал новый тизер возрожденного сериала Дэвида Линча «Твин Пикс». Ролик, озаглавленный «Знакомые лица 25 лет спустя», появился на YouTube.

В тизере появляются такие персонажи из оригинальных двух сезонов проекта, как агент Дэйл Купер, помощники шерифа Энди Бреннан и Том Хок Хилл, Большой Эд Херли, Карл Родд и Сара Палмер.

Премьера новых серий «Твин Пикс» пройдет на Каннском фестивале, пишет Lenta.ru.

Первые сезоны «Твин Пикс» выходили в 1990-1991 годах. Действие сериала разворачивается вокруг убийства школьницы Лоры Палмер, которое расследует специальный агент ФБР Дейл Купер.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. New 'Twin Peaks' Teaser Highlights Some Familiar Faces Returning After 25 Years
Lenta.ru: В новом тизере «Твин Пикс» показали постаревших персонажей
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