Грузия задолжала Армении $11 млн
5 мая 2017 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия. Об этом корреспонденту PanARMENIAN.Net сообщили в Министерстве финансов РА.
«В ответ на вопрос о задолженности стран перед Арменией, мы сообщаем, что по состоянию на 30.04.2017 года Республике Армения задолженность в размере $11 млн имеет Грузия», - говорится в ответе Минфина.
Также отмечается, что согласно договоренности между правительствами Армении и Грузии, грузинская сторона должна погасить задолженность до 2015 года.
В марте 2017 года внешний долг Армении составил $4.3 млрд. Внешний долг центрального банка РА в марта составил $ 517.9 млн.
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«ГСБПП не вводила подобного запрета, просто осуществляет более строгий пограничный контроль в целях безопасности», - сообщили PanARMENIAN.Net в пресс-службе ГСБПП
По словам Варданян, с 2007 года фонд IDeA совместно со своими партнерами и донорами вложил в Армению более 550 млн долларов
Объем внешнеторгового оборота в Армении, по предварительным статистическим данным, за январь-март 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 17.4%, составив порядка $1 246.8 млн.
Представив свою деятельность, они заявили, что больше всего заинтересованы в сотрудничестве с армянской стороной в сфере сельского хозяйства
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