Грузия задолжала Армении $11 млн

PanARMENIAN.Net - Единственной страной, имеющей задолженность перед Арменией является Грузия. Об этом корреспонденту PanARMENIAN.Net сообщили в Министерстве финансов РА.

«В ответ на вопрос о задолженности стран перед Арменией, мы сообщаем, что по состоянию на 30.04.2017 года Республике Армения задолженность в размере $11 млн имеет Грузия», - говорится в ответе Минфина.

Также отмечается, что согласно договоренности между правительствами Армении и Грузии, грузинская сторона должна погасить задолженность до 2015 года.

В марте 2017 года внешний долг Армении составил $4.3 млрд. Внешний долг центрального банка РА в марта составил $ 517.9 млн.