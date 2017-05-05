Исландская крона подорожала благодаря «Игре престолов»

PanARMENIAN.Net - Исландская крона сильнее всего укрепилась к доллару и евро за 2016 год среди мировых валют. За период с начала мая 2016 года она стала дороже на 15% к американской валюте и на 21% - к европейской.

Заметный вклад в это достижение внес туристический бум, который наблюдается в последние годы. В 2016 году остров посетило 1.6 млн человек, что почти впятеро превышает население страны. В 2017 году ожидается прибытие 2.4 млн туристов, пишет BBC со ссылкой на Bloomberg.

Их привлекает наблюдение за северным сиянием, детокс-туры и локации из популярных фильмов и сериалов. Озеро Миватн на севере страны было местом съемки сцен в Землях за Стеной в сериале «Игра престолов» телекомпании HBO. Ледниковая лагуна Йекюльсаурлоун фигурировала в двух фильмах о Джеймсе Бонде, также фильме «Бэтмен: Начало». Ее посещают около 500 тысяч человек в год.

У невероятного успеха острова среди туристов есть и обратная сторона. В числе прочего здравоохранение и дорожная инфраструктура Исландии оказались не готовы к такому наплыву посетителей.

ВВП Исландии вырос в последнем квартале 2016 года на 11.3% к аналогичному периоду предыдущего года. В 28 странах соседнего Евросоюза экономика прибавила за тот же временной отрезок 1.9% (Исландия не входит в ЕС).

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть сериала станет предпоследней, показ стартует 16 июня.