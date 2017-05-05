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Армянские борцы завоевали бронзу ЧЕ

Армянские борцы завоевали бронзу ЧЕ
5 мая 2017 - 11:23 AMT

PanARMENIAN.Net - На проходящем в сербском городе Нови-Сад чемпионате Европы по борьбе армянские борцы вольного стиля Володя Франгулян (61 кг) и Григор Григорян (74 кг) завоевали бронзовые медали. Об этом сообщает НОК Армении.

В схватках за третье место Франгулян победил турка Абди Зуранчи, и Григорян – грека Кирилиоса Биненмпаума.

Армянские борцы завоевали первые медали на чемпионате Европы.

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