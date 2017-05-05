В Таджикистане начали увольнять полицейских с лишним весом

PanARMENIAN.Net - Десять сотрудников МВД Таджикистана, неуспевших похудеть после объявленной в конце 2016 года среди сотрудников милиции кампании по борьбе с лишним весом, были уволены из рядов правоохранительных органов. Остальные продолжают худеть, пишет портал «Азия-плюс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что три раза в неделю все сотрудники правоохранительных органов пробегают дистанцию в 5 километров, занимаются другими физическим нагрузками.

В начале 2017 года министр внутренних дел распорядился привести вес сотрудников милиции в норму, в соответствии с международными стандартами соответствии роста и веса.

В декабре 2016 года сотрудники милиции Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано: «При росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов». Тогда же милиционеров предупредили, что сотрудников с лишним весом ждет увольнение.