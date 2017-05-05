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При армянской церкви в Петербурге будет действовать сообщество врачей

При армянской церкви в Петербурге будет действовать сообщество врачей
5 мая 2017 - 12:07 AMT

PanARMENIAN.Net - При Армянской Апостольской церкви Санкт-Петербурга создано сообщество армянских врачей.

В российско-армянском культурном центре «Вернатун» Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга состоялось первое собрание врачей армянского происхождения работающих в культурной столице России.

Целью сообщества является предоставление квалифицированной диагностической, лечебной и профилактической помощи прихожанам ААЦ СПб и студентам медикам из Армении.

Собрание армянских врачей открыл заведующий детским отделом нейрохирургии НИИ им. Поленова, профессор, член Российской Академии медико-технических наук, нейрохирург высшей категории Уильям Хачатрян. С приветственным словом выступил инициатор создания Сообщества - викарий главы епархии по Санкт- Петербургу и Северо-Западному региону иеромонах Погос Варданян.

Кураторами проекта стали нейрохирург, кандидат наук Оганес Акопян и Артур Апресян - кандидат медицинских наук, доцент, заведующий отделением сосудистой хирургии в СЗГМУ им. И.И.Мечникова.

Первостепенными практическими задачами сообщества названы: врачебный патронаж, консультативно-диагностическая амбулаторная помощь, стационарное обследование и лечение в государственных клинических больницах, возрождение благотворительной и социально-медицинской помощи при Армянской Церкви СПб, члени Сообщества, трудятся во многих крупных больницах и ведущих высших медицинских учебных заведениях город.

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