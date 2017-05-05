В Бразилии осудили готовивших теракт на Олимпиаде в Рио исламистов
5 мая 2017 - 12:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Суд в Бразилии приговорил к длительным срокам тюремного заключения группу исламистов, намеревавшуюся устроить теракт в ходе Олимпиады в Рио-де-Жанейро летом 2016 года.
Восемь подсудимых мужчин в возрасте от 19 до 33 лет должны провести в местах лишения свободы от 5 до 15 лет, объявил суд в городе Куритиба, пишет Deutsche Welle.
В обоснование приговора суд пояснил, что осужденные пытались соорудить бомбу, планировали приобрести оружие и обсуждали цели теракта, которыми, по их мнению, могли стать иностранные туристы и гомосексуалы.
Осужденные входили в группу из 13 подозреваемых, задержанных бразильской полицией в ходе масштабной спецоперации в июле 2016 года - почти за две недели до начала Олимпиады. Министерство юстиции тогда назвало задержанных «дилетантской ячейкой», которая была плохо организована и еще не выбрала конкретной цели для нападения. Однако в сентябре прокуратура по итогам расследования заявила, что группировка исламистов была готова к конкретным действиям в ходе Олимпийских игр. Полиция вышла на след ячейки благодаря перехвату их чата в мессенджере.
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