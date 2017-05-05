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В ЕАЭС намерены снизить порог беспошлинного ввоза товаров до €500

В ЕАЭС намерены снизить порог беспошлинного ввоза товаров до €500
5 мая 2017 - 12:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Максимальная стоимость товаров, которые можно будет ввозить на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования, снизится с €1500 до €500. Об этом говорится в проекте документа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Предполагается, что снижение будет происходить постепенно — в 2017 и 2018 годах она останется прежней, в 2019 году составит €1 тыс., в 2020 — €750 и €500 — начиная с 2021 года.

Кроме того, согласно документу, будет снижен максимальный вес товаров, которые можно ввозить без пошлин. Он изменится с нынешних 50 кг до 25 кг в 2021 году. Все эти изменения коснутся только тех граждан, которые будут въезжать на территорию стран ЕАЭС на наземном транспорте — на автомобилях, автобусах, поездах и морских судах. Кроме того, речь идет исключительно о товарах для личного пользования.

Для тех товаров, которые будут перевозиться в личных целях на самолетах, максимальные вес и стоимость останутся прежними — 50 кг и €10 тыс. соответственно, передает РБК.

В декабре 2016 года СМИ со ссылкой на представителей Минэкономразвития и ЕЭК писала, что стоимость интернет-посылок, не облагаемых пошлинами в странах ЕАЭС, будет постепенно снижаться — сначала до €500 за месяц (сверх этой суммы пошлина составит 30%, но не менее €4 за 1 кг), а потом до €200 (15%, но не менее €2). До €500 порог будет снижен уже к середине 2018 года, заявлял представитель ЕЭК.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года.

Ссылки по теме:
РБК: В ЕАЭС собрались снизить порог беспошлинного ввоза товаров до €500
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