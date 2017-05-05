В Азербайджане расплодились змеи: «Виноваты армяне»
5 мая 2017 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанские СМИ рассказали о нашествии змей в Агдамском районе и обвинили в этом армян.
«В селе Афетли скопилось большое количество змей. Они также нападают на людей. По словам местного жителя Рази Гусейнова, в спальне детей он убил двух змей, остальные уползли.
Сельчане отмечают, что по сравнению с предыдущими годами, змей стало намного больше, и они представляют реальную опасностью для играющих во дворах детей. Они считают, что причина появления столь большого количества змей связана с частым нарушением армянами режима прекращения огня и совершаемыми ими поджогами.
Местные жители просят помощи у соответствующих структур», - пишет азербайджанское издание Haqqin.az.
Отмечается, что в последние годы заметно возросла миграция диких животных и змей с территорий Карабаха в расположенные вблизи линии соприкосновения войск населенные пункты.
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