Минобороны НКР: Все попытки Азербайджана решить карабахский вопрос силой обречены на провал
5 мая 2017 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Все попытки Азербайджана решить карабахскую проблему с позиций силы обречены на провал. Об этом 5 мая заявил на пресс-конференции министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.
Левон Мнацаканян, коснувшись развязанной Азербайджаном в апреле 2016 года агрессии против Арцаха, отметил, что, несмотря на то, что противник (Азербайджан - ред.) пустил в ход весь свой арсенал, армии обороны удалось провалить все планы азербайджанской стороны.
«И, как в мае 1994 года, так и в апреле 2016 года, Азербайджан был вынужден обратиться к посредничеству официальной Москвы – с просьбой установить перемирие», - напомнил Мнацаканян, сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Командующий Армией обороны коснулся также проведенных после апреля 2016 года на передовой масштабных инженерно-укрепительных работ и внедренных новейших технологий.
Мнацаканян заверил, что Армия обороны и впредь в силах с честью выполнять поставленную боевую задачу и обеспечить безопасность и мирное существование армянского народа.
«Все попытки Азербайджана решить арцахскую проблему с позиции силы обречены на провал», - подчеркнул он.
В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан развязал военную агрессию против Нагорно-Карабахской Республики, которая сопровождалась военными преступлениями, грубыми нарушениями законов и обычаев войны, а также норм международного гуманитарного права. В ходе продолжавшихся с ночи 2 апреля до утра 5 апреля интенсивных боев отряды Армии обороны НКР уничтожили 2 азербайджанских вертолета, атакующих позиции армянской стороны, 26 танков, а также 14 беспилотников, 1 ракетно-артиллерийскую установку БМ-21 («Град»), 4 БМП и 1 инженерную установку. 5 апреля в 12:00 в Москве по инициативе азербайджанской стороны и при посредничестве РФ было достигнуто соглашение о временном прекращении огня на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Карабаха. Однако азербайджанская сторона продолжает обстрел как карабахских, так и армянских позиций.
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