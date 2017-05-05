В Киеве состоялась вторая репетиция Арцвик в рамках «Евровидения - 2017» (видео)
5 мая 2017 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В Киеве 5 мая состоялась вторая репетиция представительницы Армении на международном музыкальном конкурсе «Евровидение - 2017» Арцвик. Она прорепетировала первой.
Стали известны некоторые подробности предстояшего выступления армянки в первом полуфинале конкурса, который состоится 9 мая. Во время номера Арцвик на экранах за спиной певицы будут отображаться армянские узоры и образы птиц, символизирующие значение имени певицы и название песни Fly with me, которое переводится как «Лети со мной».
На сцене с Арцвик будут также 2 танцовщицы в армянских серебряных украшениях, которые при помощи движений рук будут изображать полет.
После репетиции Арцвик встретилась с представителями международных СМИ и ответила на их вопросы.
Ранее аккредитованные на песенном конкурсе «Евровидение» журналисты признали армянскую исполнительницу Арцвик лучшей в первом полуфинале. По итогам голосования первого дня репетиций Армения набрала 100 голосов, на втором месте оказалась Молдова (69 голосов), на третьем – Кипр (40 голосов).
В «Евровидении-2017» на Украине примут участие 43 страны. Полуфинал конкурса пройдет 9 и 11 мая, финал состоится 13 мая. Армянская участница выступит в первом полуфинале под номером 16.
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5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».
По итогам голосования первого дня репетиций Армения набрала 100 голосов, на втором месте оказалась Молдова (69 голосов), на третьем – Кипр (40 голосов).
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