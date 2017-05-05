10 тысяч граждан Грузии отправились в Европу за месяц безвизового режима
5 мая 2017 - 15:23 AMT
PanARMENIAN.Net - 10 тысяч граждан Грузии воспользовались безвизовым режимом с Европой. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан на совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, выразив уверенность, что все будет идти в «соответствии с нашими планами».
Безвизовый режим Грузии с Европой вступил в силу 28 марта.
Хан отметил, что приветствует полное вступление в силу процесса визовой либерализации, пишет «Грузия-Online».
«10 тысяч граждан Грузии уже воспользовались безвизовым режимом с Европой и я уверен, что все это продолжится в соответствии с нашими планами, чтобы мы увидели процесс визовой либерализации как предоставление человеку свободы путешествовать без всяких барьеров. Это открытость со стороны ЕС, это политика открытых дверей со стороны структур ЕС», - отметил Хан.
Грузия несколько лет ожидала отмены визового режима с ЕС. Из стран бывшего СССР, за исключением стран Балтии, Грузия является второй после Молдовы, которой ЕС предоставил либерализацию визового режима. Безвизовый режим касается деловых, туристических и семейных визитов, но не предоставляет права трудоустройства. Граждане Грузии с биометрическими паспортами могут без виз посещать страны и страны-кандидаты Шенгенской зоны (Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр), а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, и находиться на их территории 90 дней в течение 180-дневного периода.
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