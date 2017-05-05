Известная джазовая группа Billy’s Band даст концерт на Северном проспекте в Ереване
5 мая 2017 - 15:19 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване вечером 5 мая состоится концерт известного джазового коллектива Billy’s Band.
Концерт начнется в 19:30(по ереванскому времени) на площади Северного проспекта в Ереване. Он приурочен к дням Санкт-Петербурга в Ереване.
Billy's band - музыкальная группа из Санкт-Петербурга, играющая в стилях блюз, свинг, джаз и рок. Она была основана в 2001 году Билли Новиком и Андреем Резниковым. Дискография Billy’s Band насчитывает 5 студийных, 3 концертных альбома, 3 сингла и несколько сборников. Кроме того, в истории группы есть опыт участия в крупнейших фестивалях джазовой музыки в США и Канаде.
С 2016 года в состав группы входят Билли Новик (контрабас, вокал, пианино), Андрей «Рыжик» Резников (гитары, оркестровые тарелки, вой) и Михаил Жидких (cаксофон, пианино, том, перкуссия). Сами музыканты характеризуют свой стиль как «романтический алкоджаз», ранее же называли себя «похоронным диксилендом с бесконечным хэппи-эндом».
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В рамках дней Петербурга в Ереване предусмотрены различные культурные мероприятия, выставки, а также состоятся круглый стол и мастер-классы.
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