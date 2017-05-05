Полтавченко почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде
5 мая 2017 - 15:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, находящийся с официальным визитом в Ереване, 5 мая посетил мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян Цицернакаберд.
Петербургская делегация прибыла в армянскую столицу 5 мая в рамках программы «Дни Санкт-Петербурга в Ереване».
Губернатора Георгия Полтавченко принял президент Армении Серж Саргсян.
На втсрече лидер Армении подчеркнул важность уже ставшей «хорошей традицией идеи проведения в Ереване дней Санкт-Петербурга, а в Санкт-Петербурге - дней Еревана».
По убеждению президента, это «полезная и эффективная площадка для обсуждения вопросов расширения сотрудничества между двумя городами».
Саргсян заявил, что сотрудничество с регионами РФ является важнейшим компонентом динамично развивающихся армяно-российских межгосударственных отношений, и с удовлетворением констатировал, что между двумя странами-стратегическими союзниками год от года крепнут и углубляются отношения на децентрализованном уровне.
В свою очередь, Полтавченко выразил благодарность за приём и высоко оценил сформировавшийся уровень отношений между Санкт-Петербургом и Ереваном, в основе которого, по его словам, особенно в последние годы, результат осуществлённой обоюдными усилиями работы в многочисленных сферах, в том числе, определённый рост товарооборота.
На встрече собеседники обсудили возможности и перспективы развития двустороннего взаимодействия.
Губернатор Санкт-Петербурга и присутствовавший на встрече мэр Еревана Тарон Маргарян выразили готовность последовательно продолжать работу в направлении развития и углубления отношений между двумя городами.
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