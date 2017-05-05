Пассажиропоток аэропортов Армении с начала года вырос на 28.3%
5 мая 2017 - 17:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в январе-апреле 2017 года обслужили 668 589 пассажиров, что больше аналогичного показателя 2016 года на 28.3%. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.
В январе-апреле 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в «Звартноце» пассажиропоток вырос на 25.7%, а в «Шираке» – 334.5 %.
За первые 4 месяца 2017 года объем грузоперевозок через аэропорт «Звартноц» составил 7246т, что на 82.8% больше, чем в 2016 году.
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Об этом PanARMENIAN.Net сообщили в ГУГА Армении.
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