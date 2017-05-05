В ПА ОБСЕ сожалеют о закрытии офиса организации в Ереване
5 мая 2017 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кристин Муттонен (Австрия) и специальный представитель ПА ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиан Вигенин (Болгария) выступили с совместным заявлением, выразив сожаление в связи с тем, что не достигнуто согласие относительно продления мандата офиса ОБСЕ в Ереване.
«К сожалению, несмотря на длительные и масштабные усилия, Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса в вопросе продления мандата Ереванского офиса Организации и обеспечения продолжительности важной работы офиса. Парламентская Ассамблея ОБСЕ призвала предоставить полевым миссиям ОБСЕ мандаты на деятельность и все необходимые ресурсы, чтобы они смогли осуществить важные для них программы», – отметила Муттонен.
Вигенин отметил важность работы Ереванского офиса, как для Армении, так и для самой организации, а также подчеркнул, что ПА ОБСЕ будет продолжать активно участвовать в процессах региона.
«После закрытия офисов ОБСЕ в Грузии и Азербайджане в последние годы Ереванский офис имел как символическое, так и практическое значение, которое не следует упускать из виду. Лично мне офис помог при проведении дипломатических визитов, и надеюсь, что промежуточный период до окончательного закрытия офиса может быть использован для нахождения компромисса, чтобы страна могла продолжить пользоваться его поддержкой»,- отметил Вигенин.
В МИД Армении заявили, что мандат деятельности ереванского офиса ОБСЕ не был продлен из-за позиции Баку. Комментируя развития вокруг ереванского офиса ОБСЕ, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 4 мая заявил, что председательство, секретариат ОБСЕ, страны-участницы Организации, – все поддерживают деятельность Ереванского офиса. По словам Бабаяна, представитель председательствующей в ОБСЕ Австрии 4 мая выступил с речью в Постоянном совете и заявил, что вопреки приложенным усилиям оказалось невозможным достичь согласия по вопросу продления мандата ереванского офиса.
Решение об открытии офиса ОБСЕ в Ереване было принято на заседании Постоянного совета организации в июле 1999 года. В решении отмечалось, что при взаимном соглашении ОБСЕ и Армении срок действия офиса каждый раз может продлеваться на 12 месяцев.
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