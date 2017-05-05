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По мотивам «Игры престолов» будет снято 4 новых сериала

По мотивам «Игры престолов» будет снято 4 новых сериала
5 мая 2017 - 18:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Кинокомпания HBO наняла четырех сценаристов, которым поставлена задача создать новые сериалы по мотивам культовой «Игры престолов».

Для работы над сериалами наняты сценаристы Макс Боренштайн («Конг: Остров черепа», 2017 и «Годзилла», 2014), Джейн Голдман («Kingsman: Золотое кольцо», 2017), Брайан Хелгеленд («Легенда», 2015 и «Превосходство Борна», 2004) и Карли Врэй (сериал «Безумцы»). Голдман и Врэй будут напрямую работать с создателем «Игры престолов» Джорджем Мартином, пишет RTVi со ссылкой на Variety.

Представитель HBO не уточнил, какие сроки поставлены перед сценаристами.

«Мы потратим столько времени, сколько нужно сценаристам и, как и с другими нашими перспективными проектами, оценим их, когда увидим сценарии», - сказал он.

Фэнтези-сериал «Игра престолов», снятый по роману Джорджа Мартина, выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть сериала станет предпоследней, показ стартует 16 июня.

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RTVi: HBO снимет четыре новых сериала по мотивам «Игры престолов»
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