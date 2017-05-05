МККК опроверг информацию азербайджанских СМИ об обстреле Арменией сотрудников комитета
5 мая 2017 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный комитет Красного Креста (МККК) опровергает информацию азербайджанских СМИ об обстреле со стороны армянских вооруженных сил минувшим днем сотрудников комитета в направлении Акны.
Так, глава отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова сообщила агентству, что сотрудники представляемой ею организации в этот день были в Акне, однако они не были мишенью.
По ее словам, МККК реализует различные гуманитарные проекты для того, чтобы поддержать гражданское население, проживающее в зоне карабахского конфликта – на территориях вблизи линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы.
«В связи с распространенной в медиа информацией можем сказать, что мы подтверждаем нахождение наших сотрудников там 4 мая. Однако нет никаких признаков и оснований утверждать, что мишенью были сотрудники или транспортные средства МККК», – подчеркнула Гусейнова, передает АПА.
4 мая азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что в ходе ремонтно-восстановительных работ, осуществляемых при финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК), армянская сторона якобы «подвергла обстрелу работающих на территории сотрудников и технику Агдамского управления механического орошения ОАО Мелиорации и водного хозяйства». На месте происшествия также присутствовали сотрудники МККК. Отмечалось, что «никто не пострадал, однако техника и установки были повреждены».
Самое значимое
В российско-армянском культурном центре «Вернатун» Армянской Апостольской Церкви Санкт-Петербурга состоялось первое собрание врачей армянского происхождения работающих в культурной столице России.
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Пассажиропоток аэропортов Армении с начала года вырос на 28.3% Международные аэропорты Армении – ереванский «Звартноц» и гюмрийский «Ширак» – в январе-апреле 2017 года обслужили 668 589 пассажиров, что больше аналогичного показателя 2016 года на 28.3%.
Полтавченко почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде Петербургская делегация прибыла в армянскую столицу 5 мая в рамках программы «Дни Санкт-Петербурга в Ереване».
Известная джазовая группа Billy’s Band даст концерт на Северном проспекте в Ереване Концерт начнется в 19:30 на площади Северного проспекта в Ереване.
10 тысяч граждан Грузии отправились в Европу за месяц безвизового режима Хан отметил, что приветствует полное вступление в силу процесса визовой либерализации