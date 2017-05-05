МККК опроверг информацию азербайджанских СМИ об обстреле Арменией сотрудников комитета

PanARMENIAN.Net - Международный комитет Красного Креста (МККК) опровергает информацию азербайджанских СМИ об обстреле со стороны армянских вооруженных сил минувшим днем сотрудников комитета в направлении Акны.

Так, глава отдела по связям с общественностью Бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова сообщила агентству, что сотрудники представляемой ею организации в этот день были в Акне, однако они не были мишенью.

По ее словам, МККК реализует различные гуманитарные проекты для того, чтобы поддержать гражданское население, проживающее в зоне карабахского конфликта – на территориях вблизи линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границы.

«В связи с распространенной в медиа информацией можем сказать, что мы подтверждаем нахождение наших сотрудников там 4 мая. Однако нет никаких признаков и оснований утверждать, что мишенью были сотрудники или транспортные средства МККК», – подчеркнула Гусейнова, передает АПА.

4 мая азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что в ходе ремонтно-восстановительных работ, осуществляемых при финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК), армянская сторона якобы «подвергла обстрелу работающих на территории сотрудников и технику Агдамского управления механического орошения ОАО Мелиорации и водного хозяйства». На месте происшествия также присутствовали сотрудники МККК. Отмечалось, что «никто не пострадал, однако техника и установки были повреждены».