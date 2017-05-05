В Германии откроется самый длинный в мире пешеходный висячий мост
5 мая 2017 - 19:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Германии, в регионе Гарц, построили самый длинный в мире пешеходный висячий мост. Точную длину новой туристической достопримечательности Саксонии-Анхальт пока держат в тайне, сообщив лишь, что по этому показателю он превосходит 439-метровый сочинский мост в Ахштырском ущелье, пишет Deutsche Welle.
Открытие должно состояться 7 мая. По этому пешеходному висячему мосту можно будет совершить прогулку над долиной реки Раппбоде - притока Зале. Есть также площадка для банджи-джампига.
В 1950-х годах в этих местах построили дамбу 106-метровой высоты - самую высокую в Германии. Образовавшееся озеро является одним из самых больших питьевых водохранилищ ФРГ. Рядом находится гора Броккен, описанная Гете в трагедии «Фауст».
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