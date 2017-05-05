Начались поставки переизданного Nokia 3310
5 мая 2017 - 19:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Поставки переиздания легендарного телефона Nokia 3310 начались. Об этом сообщил официальный аккаунт Nokia Mobile в Twitter.
Конкретных сроков начала реальных розничных продаж пока не сообщается. Но, судя по всему это произойдет довольно скоро, пишет Ferra.ru.
Переизданная версия кнопочного телефона Nokia 3310 была представлена компанией HMD Global в феврале на выставке MWC 2017 в Барселоне, одновременно со смартфонами Nokia 3 и 5.
Новый Nokia 3310 получил 2.4-дюймовым дисплеем с разрешением QVGA (320 х 240 пикселей), 2-мегапиксельную камеру и даже слот для карточек формата microSD. Телефон стал заметно компактнее, тоньше и легче предшественника. Он предлагается в четырех цветовых вариантах — красном, желтом, синем и сером. Как сообщалось во время анонса, продажи стартуют во втором квартале 2017 года по цене 49 евро.
В мае 2016 года Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет. HMD уже представила бюджетный телефон Nokia 150 в декабре 2016 года и смартфон Nokia 6 в январе 2017 года.
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