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Армия Карабаха сообщила о перестрелке между азербайджанскими солдатами

Армия Карабаха сообщила о перестрелке между азербайджанскими солдатами
5 мая 2017 - 23:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Постовые Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики зафиксировали утром 5 мая перестрелку между азербайджанскими военнослужащими на позициях в районе поселка Ашагы Абдурахманлы.

По сообщению пресс-службы АО, помимо перестрелки зафиксирован также разрыв гранаты.

«В результате инцидента у противника возможны потери, о которых, согласно традиции, предпочтут умолчать. Не исключается, что азербайджанская сторона... попытается возложить потери в ходе инцидента на армянскую сторону»,- отмечается в сообщении.

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