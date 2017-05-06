ВС Азербайджана применили 60-мм миномет на линии соприкосновения с силами НКР

PanARMENIAN.Net - 5 мая и в ночь на 6 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня более 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).

В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР более 580 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.

В восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (11 снарядов).

Передовые подразделения Армии обороны для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство. На данный момент обстановка на передовой относительно спокойная.

Постовые Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики зафиксировали утром 5 мая перестрелку между азербайджанскими военнослужащими на позициях в районе поселка Ашагы Абдурахманлы. По сообщению пресс-службы АО, помимо перестрелки зафиксирован также разрыв гранаты.

В ночь на 5 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 45 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 730 выстрелов.