ВС Азербайджана применили 60-мм миномет на линии соприкосновения с силами НКР
6 мая 2017 - 10:09 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 мая и в ночь на 6 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС нарушил режим прекращения огня более 45 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики (НКР)).
В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКР более 580 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра.
В восточном и северо-восточном направлениях линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также 60-мм миномет (11 снарядов).
Передовые подразделения Армии обороны для подавления наступательной активности противника прибегли к ответным действиям, продолжая уверенно нести боевое дежурство. На данный момент обстановка на передовой относительно спокойная.
Постовые Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики зафиксировали утром 5 мая перестрелку между азербайджанскими военнослужащими на позициях в районе поселка Ашагы Абдурахманлы. По сообщению пресс-службы АО, помимо перестрелки зафиксирован также разрыв гранаты.
В ночь на 5 мая Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня около 45 раз. В указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 730 выстрелов.
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