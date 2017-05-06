Новоизбранные депутаты парламента Армении получили мандаты
6 мая 2017 - 10:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутаты новоизбранного Национального Собрания Армении шестого созыва 5 мая получили свои мандаты, которые им вручил глава ЦИК РА Тигран Мукучян.
В новый парламент РА прошли 105 депутатов из четырех политических сил - правящая Республиканская партия Армении (58 мандатов), блоки «Царукян» (31 мандат) и «ЕЛК» (9), АРФ Дашнакцутюн (7).
На мероприятии не присутствовали только депутаты от блока «ЕЛК», их имена были зачитаны, но никто не подошел, пишет Panorama.am.
В новом парламенте Армении 18 депутатов-женщин.
Выборы в Национальное собрание Армении состоялись 2 апреля. Первое заседание нового парламента пройдет 18 мая.
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В выборах принимают участие три политические силы: две оппозиционные — блок «ЕЛК» и партия «Еркир цирани» и провластная Республиканская партия Армении.
Ле Пен также затронула тему Геноцида армян. Она заявила, что в случае избрания президентом продолжит чтить память жертв Геноцида армян
Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
2 апреля 3112 независимых и беспристрастных наблюдателей инициативы «Гражданский наблюдатель» осуществляли на 1521 избирательных участках наблюдательскую миссию за ходом парламентских выборов Армении.
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