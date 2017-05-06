Новоизбранные депутаты парламента Армении получили мандаты

PanARMENIAN.Net - Депутаты новоизбранного Национального Собрания Армении шестого созыва 5 мая получили свои мандаты, которые им вручил глава ЦИК РА Тигран Мукучян.

В новый парламент РА прошли 105 депутатов из четырех политических сил - правящая Республиканская партия Армении (58 мандатов), блоки «Царукян» (31 мандат) и «ЕЛК» (9), АРФ Дашнакцутюн (7).

На мероприятии не присутствовали только депутаты от блока «ЕЛК», их имена были зачитаны, но никто не подошел, пишет Panorama.am.

В новом парламенте Армении 18 депутатов-женщин.

Выборы в Национальное собрание Армении состоялись 2 апреля. Первое заседание нового парламента пройдет 18 мая.