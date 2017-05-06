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Ален Делон снимается в последнем за свою карьеру фильме

Ален Делон снимается в последнем за свою карьеру фильме
6 мая 2017 - 12:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Французский актер Ален Делон заявил, что завершает свою кинокарьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта.

«Это будет мой самый последний фильм: как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте», - сообщил 81-летний актер, пишет ТАСС со ссылой на бельгийское информационное агентство Belga.

Как рассказал Делон, последняя кинокартина - это любовная история, в которой герой его возраста случайно встречается с 50-летней женщиной. Роль пассии исполнит Жюльет Бинош.

Актер отметил, что хотел бы сняться вместе с Софи Марсо, однако у нее есть другие планы.

В последний раз Делон появлялся на экранах почти 10 лет назад в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (Astrix aux jeux olympiques, 2008).

Ссылки по теме:
Tass.ru. Ален Делон осенью завершит кинокарьеру
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