Ален Делон снимается в последнем за свою карьеру фильме
6 мая 2017 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Французский актер Ален Делон заявил, что завершает свою кинокарьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта.
«Это будет мой самый последний фильм: как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте», - сообщил 81-летний актер, пишет ТАСС со ссылой на бельгийское информационное агентство Belga.
Как рассказал Делон, последняя кинокартина - это любовная история, в которой герой его возраста случайно встречается с 50-летней женщиной. Роль пассии исполнит Жюльет Бинош.
Актер отметил, что хотел бы сняться вместе с Софи Марсо, однако у нее есть другие планы.
В последний раз Делон появлялся на экранах почти 10 лет назад в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (Astrix aux jeux olympiques, 2008).
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