Моуринью намекнул, что Мхитарян не будет играть против «Арсенала»
6 мая 2017 - 11:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намекнул, что полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян не примет участие в матче против «Арсенала» 7 мая.
«Наши игроки продолжают увеличивать и без того огромное количество игровых минут, так как в апреле мы сыграли 9 матчей. Теперь получается 10 за 4.5 недели. И футболисты, сыгравшие больше всех, не примут участия в воскресной встрече»,- ометил Моуринью.
Это может означать, что Мхитарян, Антонио Валенсия, Эрик Бейлли, Пол Погба, Андер Эррера и Маркус Рашфорд могут не принять участие в матче против «Арсенала».
Забитый армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном гол в ворота Сандерленда признан лучшим голом «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Мхитарян отличился на 46-й минуте матча, в результате поединок закончился победой манкунианцев со счетом 3:0.
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