Между Ереваном и Лос-Анджелесом возможно прямое авиасообщение
6 мая 2017 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Между аэропортами Еревана и Лос-Анджелеса возможно прямое авиасообщеие. Об этом сообщает сайт Армянского национального комитета Америки (ANCA).
Отмечается, что представители ANCA встретились с официальными представителями международного аэропорта Лос-Анджелеса и обсудили вопрос организации прямых рейсов между США и Арменией.
По мнению авторов инициативы, это не только для экономии времени и удобства путешественников, но и для значительного стимулирования туризма, увеличения числа бизнес путешествий, расширения сферы перевозки товаров и усиления экономических отношений между США и Армении.
Обсуждения с главным исполнительным директором международного аэропорта Лос-Анджелеса Деборой Флинт и заместителем исполнительного директора и директором по внешним связям Тревором Дейли дали возможность обменяться положительными и конструктивными идеями относительно начала прямых рейсов между международным аэропортом Лос-Анджелеса и аэропортом «Звартноц».
Аэропорт Лос-Анджелеса планирует инвестировать $5 млрд в увеличение числа направлений и количества рейсов.
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