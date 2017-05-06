Новое неизвестное заболевание в Африке: За 10 дней умерли 12 человек

PanARMENIAN.Net - В Западной Африке были зарегистрированы случаи неизвестного заболевания, примерно половина которых закончилась смертельным исходом.

Как сообщает Роспотребназдор, с 23 апреля по 4 мая 2017 года заболели 28 взрослых жителей одного из районов Республики Либерия. Результаты анализов на вирус Эбола оказались отрицательными. Сообщается о 12 умерших, пишет Lenta.ru.

Симптомы включают в себя лихорадку, тошноту, рвоту и диарею. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.

Отмечается, что к расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций. Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (город Киндия, Гвинейская Республика) выразили готовность оказать всестороннюю помощь.