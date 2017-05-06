Новое неизвестное заболевание в Африке: За 10 дней умерли 12 человек
6 мая 2017 - 13:52 AMT
PanARMENIAN.Net - В Западной Африке были зарегистрированы случаи неизвестного заболевания, примерно половина которых закончилась смертельным исходом.
Как сообщает Роспотребназдор, с 23 апреля по 4 мая 2017 года заболели 28 взрослых жителей одного из районов Республики Либерия. Результаты анализов на вирус Эбола оказались отрицательными. Сообщается о 12 умерших, пишет Lenta.ru.
Симптомы включают в себя лихорадку, тошноту, рвоту и диарею. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.
Отмечается, что к расследованию подключены специалисты ВОЗ и других международных организаций. Сотрудники Российско-Гвинейского научно-исследовательского центра эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней (город Киндия, Гвинейская Республика) выразили готовность оказать всестороннюю помощь.
Самое значимое
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Partner news
Последние новости
Омбудсмен: 20 военнослужащих АО НКР погибли от огня азербайджанцев за 10 месяцев «Мы должны суметь представить информацию международной общественности на доступной ей языке, создавать поток информацию об этих нарушениях, что мы и делаем»,- отметил омбудсмен
Между Ереваном и Лос-Анджелесом возможно прямое авиасообщение Отмечается, что представители ANCA встретились с официальными представителями международного аэропорта Лос-Анджелеса и обсудили вопрос организации прямых рейсов между США и Арменией
Моуринью намекнул, что Мхитарян не будет играть против «Арсенала» «Игроки запаса, у которых много отыгранных минут, так как мы провели 9 матчей в апреле, и этот станет 10-м за 4 с половиной недели, не будут играть на предстоящих выходных»,- ометил Моуринью
Армянский борец Леван Берианидзе завоевал бронзовую медаль ЧЕ В весовой категории 125 кг представитель Армении Леван Берианидзе завоевал бронзовую медаль. В борьбе за третье место он победил словака Сослана Гаглоева