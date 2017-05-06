Четыре гола Мхитаряна номинированы на премию «Гол сезона» МЮ

PanARMENIAN.Net - Четыре из 10 голов, номинированных на премию «Гол сезона» «Манчестер Юнайтед», принадлежат полузащитнику сборной Армении Генриху Мхитаряну.

Голосование уже открыто, на звание гола сезона претендуют голы армянского футболиста в матчах МЮ против клубов «Заря», «Сандерленд», «Уиган» и «Лестер».

Еще 2 гола в номинации принадлежат Джесси Лингарду, и по одному забитому мячу - Златану Ибрагимовичу, Полу Погбе, Хуану Мата и Уэйну Руни.

Мхитарян также претендует на призсэра Мэтта Басби, вручаемый лучшему футболисту «Манчестер Юнайтед» прошедшего сезона по результатам голосования болельщиков клуба.

Забитый армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном гол в ворота «Сандерленда» признан лучшим голом «Манчестер Юнайтед» (МЮ). Мхитарян отличился на 46-й минуте матча, в результате поединок закончился победой манкунианцев со счетом 3:0. В голосовании, объявленном изданием The Sun, Мхитарян с существенным отрывом опередил ближайшего конкурента Маркуса Рашфорда (гол Андерлехту) — 32% против 17%.Эта награда стала для Мхитаряна четвертой за последние пять месяцев. Армянский хавбек получал награду в декабре, январе и феврале.

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