Бывшему замгубернатору СПБ Оганесяну предъявлено новое обвинение
6 мая 2017 - 15:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, обвиняемого в мошенничестве при обустройстве стадиона на Крестовском острове («Зенит-Арена»). Об этом 6 мая сообщило сегодня Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по региону.
Оганесян подозревается в получении 20 миллионов рублей взятки от генерального директора компании «Стройэлектромонтаж №5» Василия Сливкина.
«По данным следствия, Оганесян получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга и курирующим выполнение работ по контракту на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ.
Марат Оганесян был задержан в Москве 16 ноября 2016 года. Он был этапированв Петербург, где предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался. По версии следствия, Оганесян обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика к строительству стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове.
В результате этого в 2014 году было похищено более 50 млн рублей при заключении договора по поставке видеотабло. «Зенит-Арена» — один из самых дорогостоящих спорткомплексов в мире. По последним данным, общие затраты на его строительство могут составить около 40 миллиардов рублей, притом что изначально предполагалось потратить порядка 6.7 миллиарда рублей.
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