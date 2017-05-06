Борец Артур Алексанян проиграл в четвертьфинале ЧЕ
6 мая 2017 - 15:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский борец, олимпийский чемпион Артур Алексанян (98 кг) проиграл в четвертьфинале чемпионата Европы в Сербии. Армянский спортсмен в категории 98 кг уступил норвежцу Феликсу Балдауфину.
Участие Артура Алексаняна на ЧЕ до последнего было под вопросом из-за его травмы колена, сообщает НОК РА.
Ранее стало известно, что Армению на первенстве представляют четверо спортсменов - Геворк Гарибян (весовая категория 59 кг), Карен Асланян (66 кг), Вачик Егиазарян (130 кг) и олимпийский чемпион Артур Алексанян (98 кг).
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