Четверо байкеров из РФ застряли в Армении из-за запрета на въезд в Грузию
6 мая 2017 - 16:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Четверо байкеров из России вынуждены дожидаться окончания майских праздников в Армении из-за запрета на въезд в Грузию. В путешествие мотоциклисты отправились ещё 23 апреля.
Один из них — петербуржец Дмитрий Калинин — в социальных сетях вел отчёт о поездке.
По словам байкеров, 30 апреля они въехали в Грузию из России, 2 мая группа выехала из Грузии в Армению. 4 мая при попытке вернуться в Грузию через пропускной пункт в 40 км от Гюмри россияне были остановлены сотрудниками пограничной службы.
Российским путешественникам было отказано во въезде в страну в связи с ограничением на въезд мотоциклистов.
В сети уже опубликована петиция с просьбой помочь застрявшим в Армении россиянам.
«К сожалению, Грузия — единственный вариант вернуться домой, в Россию. Армяно-турецкая граница закрыта, через Азербайджан нет возможности объехать, т.к. помимо сложных отношений с Арменией на таможне Азербайджана есть правило: берётся залог в размере $3000, возвращается только при выезде. Денег у ребят нет. Последняя граница Армении — Иран, требуется виза, которой нет. Таким образом, люди оказались зажатыми четырьмя странами, через которые не проехать», — говорится в тексте петиции.
Фото: Дмитрий Калинин
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