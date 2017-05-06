Минобороны НКР: Азербайджан пытается посредством дезинформации скрыть случаи смерти в своих ВС

PanARMENIAN.Net - Азербайджан своей дезинформацией пытается скрыть случаи со смертельным исходом в своих вооруженных силах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

Отмечается, что информация, распространенная вечером 5 мая пресс-службой Министерства обороны Азербайджана о том, что силы армянских разведывательных служб и органы особого назначения якобы запланировали широкомасштабные провокации в направлении азербайджанских подразделений и населенных пунктов, расположенных в районе Тертера, и которые были своевременно выявлены и пресечены благодаря предпринятым азербайджанской стороной эффективным и превентивным мерам, является очередным вымыслом и не соответствуют действительности.

Распространяя подобную дезинформацию, противоборствующая сторона делает неудачные попытки скрыть множественные случаи со смертельным исходом, нередко возникающие в их ВС в результате неуставных отношений.

«Более того, если азербайджанская сторона так доверяет достоверности распространенной ею информации, мы предлагаем пригласить представителей международных организаций для проведения расследования и уточнения правдивости указанного сообщения», - подчеркнули в Минобороны.