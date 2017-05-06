В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
6 мая 2017 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сирии уже вскоре после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации вспыхнули новые бои между сирийской армией и повстанцами.
Сирийская авиация нанесла удары по контролируемому повстанцами городу аз-Залакият и базам повстанцев в соседней провинции Хама. Об этом сообщил 6 мая Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), пишет Deutsche Welle.
О вспышке боевых действий вскоре после полуночи 6 мая сообщил и представитель повстанческих формирований. Сирийская армия пока не прокомментировала эти сообщения.
В соответствии с соглашением, которое 4 мая заключили в Астане Россия, Иран и Турция, в Сирии создается четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. По оценкам министерства обороны России, данную территорию контролируют вооруженные формирования общей численностью 14.5 тысяч человек. Зоны деэскалации образованы также в провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.
Вдоль границ зон деэскалации будут созданы полосы безопасности, включающие КПП и наблюдательные пункты, которыми будут управлять Россия, Турция и Иран.
Самое значимое
Несмотря на рост негатива со стороны Турции, Вашингтон продолжает видеть в курдах незаменимых союзников на следующем этапе кампании против «Исламского государства» - шагов в направлении Ракки
Власти Венеции установят специальные устройства для подсчета многочисленных туристов, ежедневно приезжающих в город, который вместе с Венецианской лагуной входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Аграмунт не пришел на заседание уставного органа ассамблеи — Бюро, где, как ожидалось, он мог объявить о своей отставке из-за поездки в Сирию в марте
В 2013 году проект резолюции о политзаключенных в Азербайджане, составленный на основании доклада немецкого депутата Кристофом Штрессером, был неожиданно отклонен
Partner news
Последние новости
В Ереване состоится концерт к 100-летию «первой леди джаза» Эллы Фитцджеральд Песни легендарной Эллы Фицджеральд прозвучат в исполнении петербургского джазового квартета Ваагна Айрапетяна, симфонического оркестра театра оперы и балета им. Спендиаряна.
Артур Алексанян поборется за бронзовую медаль на чемпионате Европы Соперник Алексаняна по четвертьфиналу Феликс Балдауф (Норвегия) вышел в финал, в результате чего Артур провел утешительный поединок, в котором победил Артура Омарова (Чехия)
Режиссер Дэвид Линч уходит из кино «Многое изменилось: столько великолепных фильмов провалились в прокате, а то, что собирает кассу - не то, чем я хотел бы заниматься», - раскрыл свою мысль постановщик
Кенийский стайер установил новый рекорд в марафоне, но его не засчитают В состязании, целью которого было преодоление дистанции менее, чем за два часа, также приняли участие Зерсенай Тадесе из Эритреи и Лелиса Десиса из Эфиопии