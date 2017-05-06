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В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации

В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
6 мая 2017 - 16:33 AMT

PanARMENIAN.Net - В Сирии уже вскоре после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации вспыхнули новые бои между сирийской армией и повстанцами.

Сирийская авиация нанесла удары по контролируемому повстанцами городу аз-Залакият и базам повстанцев в соседней провинции Хама. Об этом сообщил 6 мая Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), пишет Deutsche Welle.

О вспышке боевых действий вскоре после полуночи 6 мая сообщил и представитель повстанческих формирований. Сирийская армия пока не прокомментировала эти сообщения.

В соответствии с соглашением, которое 4 мая заключили в Астане Россия, Иран и Турция, в Сирии создается четыре зоны деэскалации. Самая большая из них расположена на севере Сирии, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы. По оценкам министерства обороны России, данную территорию контролируют вооруженные формирования общей численностью 14.5 тысяч человек. Зоны деэскалации образованы также в провинции Хомс, в Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией.

Вдоль границ зон деэскалации будут созданы полосы безопасности, включающие КПП и наблюдательные пункты, которыми будут управлять Россия, Турция и Иран.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Сирии в зоне деэскалации вспыхнули бои
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