Режиссер Дэвид Линч уходит из кино
6 мая 2017 - 18:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового «Твин Пикса» перестанет снимать кино.
В беседе с австралийским изданием Sydney Morning Herald автор «Диких сердцем», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйва» сказал, что его последним проектом на большом экране так и останется психологический триллер «Внутренняя империя» 2006 года.
«Многое изменилось: столько великолепных фильмов провалились в прокате, а то, что собирает кассу - не то, чем я хотел бы заниматься», - раскрыл свою мысль постановщик, пишет BBC.
При этом культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс» из начала 90-х вернется на экраны 21-22 мая с новым сезоном после премьеры на Каннском фестивале.
Первая полнометражка 71-летнего ныне автора - «Человек-слон» - увидела свет в 1977 году. Уже тогда проявился его уникальный стиль. «Дикие сердцем» в 1990 году принесли режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. За всю карьеру Линча четырежды номинировали на «Оскар». Помимо кинематографа, Линч также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.
Самое значимое
5 мая в 14:30 пройдет творческая встреча с фотографом Валерием Плотниковым, которого называют свидетелем «уходящей эпохи».
По итогам голосования первого дня репетиций Армения набрала 100 голосов, на втором месте оказалась Молдова (69 голосов), на третьем – Кипр (40 голосов).
Новый сезон «Карточного домика» выйдет 30 мая.
В книжной саге упоминались оба языка, однако Мартин не приводил примеров их лексики и фонетики. Для сериала языки разработал лингвист Дэвид Питерсон, выпускник Беркли
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Артур Алексанян поборется за бронзовую медаль на чемпионате Европы Соперник Алексаняна по четвертьфиналу Феликс Балдауф (Норвегия) вышел в финал, в результате чего Артур провел утешительный поединок, в котором победил Артура Омарова (Чехия)
Кенийский стайер установил новый рекорд в марафоне, но его не засчитают В состязании, целью которого было преодоление дистанции менее, чем за два часа, также приняли участие Зерсенай Тадесе из Эритреи и Лелиса Десиса из Эфиопии
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо Власти сирийского Алеппо начали большую операцию по возвращению беженцев из лагеря «Джибрин» в их родные деревни, недавно освобожденные от боевиков.
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации Сирийская авиация нанесла удары по контролируемому повстанцами городу аз-Залакият и базам повстанцев в соседней провинции Хама