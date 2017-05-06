Режиссер Дэвид Линч уходит из кино

PanARMENIAN.Net - Культовый американский кинорежиссер Дэвид Линч объявил, что после выхода на телеэкраны всех серий нового «Твин Пикса» перестанет снимать кино.

В беседе с австралийским изданием Sydney Morning Herald автор «Диких сердцем», «Шоссе в никуда» и «Малхолланд Драйва» сказал, что его последним проектом на большом экране так и останется психологический триллер «Внутренняя империя» 2006 года.

«Многое изменилось: столько великолепных фильмов провалились в прокате, а то, что собирает кассу - не то, чем я хотел бы заниматься», - раскрыл свою мысль постановщик, пишет BBC.

При этом культовый сериал Дэвида Линча «Твин Пикс» из начала 90-х вернется на экраны 21-22 мая с новым сезоном после премьеры на Каннском фестивале.

Первая полнометражка 71-летнего ныне автора - «Человек-слон» - увидела свет в 1977 году. Уже тогда проявился его уникальный стиль. «Дикие сердцем» в 1990 году принесли режиссеру «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. За всю карьеру Линча четырежды номинировали на «Оскар». Помимо кинематографа, Линч также увлекается музыкой, фотопроектами с высокой модой и трансцендентальной медитацией.