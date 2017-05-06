В Ереване состоится концерт к 100-летию «первой леди джаза» Эллы Фитцджеральд

PanARMENIAN.Net - К столетию величайшей джазовой певицы всех времен Эллы Фитцджеральд 24 мая в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна в Ереване пройдет концерт под руководством дирижера и руководителя театра Константина Орбеляна.

Как сообщают организаторы, песни легендарной Эллы Фицджеральд прозвучат в исполнении петербургского джазового квартета Ваагна Айрапетяна, симфонического оркестра театра оперы и балета им. Спендиаряна.

«Мужчина, женщина или ребенок – Элла величайшая среди всех» - говорил об Элле Фицджеральд знаменитый Бинг Кросби. За свою жизнь певица тринадцать раз была награждена самой престижной американской музыкальной премией Grammy, становилась обладательницей Национальной медали США в области искусств, Президентской медали Свободы, кавалером Ордена Искусств и литературы (Франция, 1990) и многих других почётных наград. Её вклад в мировое музыкальное искусство сложно переоценить. В 50-е годы ни один из концертов в Белом доме не проходил без участия Эллы. На счету у певицы 250 выпущенных музыкальных альбомов и более 100 миллионов проданных пластинок.

Дебют Эллы Фицджеральд состоялся 21 ноября 1934 года на сцене гарлемского кинотеатра «Апполо», где проходил творческий конкурс. На конкурсе Элла собиралась танцевать, но в последний момент передумала и исполнила песню Judy, которая принесла ей первое место. Этот судьбоносный момент подарил человечеству величайшую вокалистку всех времён и народов.

«Однажды на репетиции Элла спросила: «Ну, как, нормально получилось?». Это, как если бы Бог, создав мир, спросил окружавших его ангелов: «Ну, что думаете? Гранд-Каньон хорошо вышел?» - из воспоминаний певицы Дженис Сигел.