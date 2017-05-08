Азербайджан обстрелял ряд участков армяно-азербайджанской границы: Пострадавших нет

PanARMENIAN.Net - 7 мая около 22:00 (по ереванскому времени) ВС Азербайджана обстреляли ряд участков армяно-азербайджанской границы в направлении Тавушской области Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, обстрел велся из стрелкового оружия различного калибра и был прекращен после ответного огня, пострадавших нет.

Ранее Минобороны Арцаха сообщили, что 6 мая, а также в ночь с 7 на 8 мая на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС наблюдался рост уровня напряженности. ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 160 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 2600 выстрелов.