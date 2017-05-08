«Свадьба в горах»: В Карабахе отмечают 25 лет освобождения Шуши

PanARMENIAN.Net - В Арцахе (Нагорно-Карабахской Республике, НКР) 8 мая стартуют праздничные мероприятия по случаю Дня Победы, 25-летия Армии обороны НКР и освобождения Шуши.

8 мая в 16:00 (по местному времени) на площади Возрождения в Степанакерте состоится танцевальный флешмоб. В 19:30 в сквере имени Степана Шаумяна в Степанакерте пройдет концерт духового оркестра Степанакертского дома культуры. 9 мая в 10:00 состоится показ военной техники и вооружения на Площади Возрождения в Степанакерте И пройдут спортивные мероприятия. В 10:30 начнется шествие с площади Возрождения к Мемориальному комплексу Степанакерта. Состоится церемония возложения цветов к могилам азатамартиков, павших во время Арцахской войны.На 12:00 запланировано посещение памятника спарапету Вазгену Саргсяну в Шуши. Мероприятия завершатся в Шуши и Степанакерте праздничным салютом.

Освобождение Шуши

В 2017 году Арцах и Армения отмечают 25-ую годовщину освобождения Шуши. Небольшой город, неприступная крепость, окруженная глубоким ущельем, вселила в армян уверенность в возможность освобождения Арцаха от азербайджанского ига.

Освобождение Шуши было просто жизненно необходимо. С расположенного на высоте города азербайжанцы обстреливали Степанакерт из установок «Град». Степанакерт практически на 70был уничтожен, люди жили в подвалах, не было ни хлеба, ни воды. Медлить было нельзя.

Как позже вспоминал автор операции по освобождению Шуши, легендарный Коммандос – Аркадий Тер-Тадевосян:

«Руководство Армении не одобряло проведения данной операции, и у нас не было никаких четких указаний, однако необходимо было действовать. Именно поэтому состоялось совещание 72 командиров, которые единогласно решили, что операция должна быть проведена. Вы знаете, командиры должны были выполнить мой приказ, однако получилось так, что это я выполнил их приказ».

Шушинская операция получила название «Свадьба в горах» – название, не типичное для военной операции. Дело в том, что тогда еще министр обороны Армении Вазген Саркисян считал, что подобную операцию проводить рано, что к ней нужно хорошо подготовиться. С военной точки зрения армянская сторона не была готова к операции, и Вазген Саркисян считал, что торопиться не стоит, но, с другой стороны, Шуши надо было освобождать. Тогда Коммандос пообещал ему, что если Шуши будет освобожден, свадьбу Саркисяна сыграют в горах. Так и стала Шушинская операция «Свадьбой в горах».

Аркадий Тер-Тадевосян: «Мы не имели права на поражение, мы должны были или победить, то есть освободить город, или должна была быть ничья, то есть мы должны были окружить город и держать его в кольце. Кроме того, это был наш город, где каждый камень, каждая дорога были для нас родными, что также немаловажно».

Вооруженные силы Нагорного Карабаха начали формироваться осенью 1988 года, после столкновений, которые произошли 18 сентября 1988 года возле селения Ходжалу. В селах и в Степанакерте начали спонтанно возникать отряды самообороны.

В Степанакерте был организован Областной штаб сил самообороны Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха), в который вошли командиры всех отрядов.

К концу 1991 на территории Арцаха были образованы более 10 отделений и взводов, в которых состояли около 1000 добровольцев.

26 марта 1992 года был создан Комитет обороны при правительстве НКР, который взял на себя объединение разрозненных отрядов самообороны, восполнение их материально-технической базы, процесс перераспределения вооружения и военной техники.

9 мая 1992 года, на следующий день после осводобждения Шуши, была официально создана Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики, объединившая отряды самообороны.

Создателями Армии обороны НКР стали Самвел Бабаян (позывной «44-й», командующий армией НКР до 1999 г.), генерал Х.Иванян, полковник А.Зиневич, полковник Тер-Тадевосян, майор Оганян, а также Серж Саркисян (руководитель Государственного комитета обороны НКР), Вазген Саркисян (министр обороны Армении в 1992-1993 гг., государственный министр, и. о. министра обороны в 1993-1995 гг., премьер-министр Армении в 1998-1999 гг.), Монте Мелконян (позывной «Аво», руководитель обороны в Мартунинском районе).

В настоящее время министром обороны Республики Арцах, командующим Армией обороны является генерал-лейтенант Левон Мнацаканян.