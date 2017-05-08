Минобороны НКР: Азербайджанцы вновь ведут мнимые «победные бои» против армянских ВС
8 мая 2017 - 13:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджанский агитпроп вновь ведет мнимые «победные бои» против армянских ВС в своем воображении. Такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Сенор Асратян на своей странице в соцсети Фейсбук, коснувшись публикаций азербайджанских СМИ.
«Азербайджанский агитпроп своими действиями вызывает уже не столько удивление, сколько смех. Проблема в том, что распространяемая информация своей неграмотностью не только не внушает доверия, но и раскрывает возможное развитие событий, к которым, кажется, готовится Баку»,- написал Асратян.
6 мая, а также в ночь с 7 на 8 мая на линии соприкосновения карабахско- азербайджанских ВС наблюдался рост уровня напряженности. ВС Азербайджана из разнокалиберного стрелкового оружия нарушили режим прекращения огня около 160 раз. За указанный период Азербайджан произвел в направлении армянских позиций свыше 2600 выстрелов. В восточном направлении линии соприкосновения, помимо стрелкового оружия, ВС Азербайджана 7 мая применили также 60-мм миномет (7 снарядов) и автоматический станковый гранатомет (7 снарядов).
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