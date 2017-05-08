Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет

PanARMENIAN.Net - Московский «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. Об том стало известно вечером 7 мая после того, как петербургский «Зенит» не смог обыграть грозненский «Терек».

Последний раз «Спартак» становился победителем чемпионата России в 2001 году.

7 мая «Зенит» на своем поле проиграл «Тереку» со счетом 0:1 и потерял шансы на первое место. За три тура до конца чемпионата «Спартак» опережает на 10 очков идущий вторым столичный ЦСКА и на 11 — «Зенит».

«Этого дня мы ждали долгих шестнадцать лет. И вот свершилось! «Спартак» снова чемпион!», - говорится в записи в официальном микроблоге «Спартака» в Twitter.

Ранее «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч забил с пенальти Квинси Промес.

После победы в чемпионате России-2001 «Спартак» пять раз становился серебряным призером первенства и один раз выигрывал бронзовые награды.