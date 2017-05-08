Московский «Спартак» стал чемпионом России по футболу впервые за 16 лет
8 мая 2017 - 12:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Московский «Спартак» досрочно выиграл чемпионат России по футболу. Об том стало известно вечером 7 мая после того, как петербургский «Зенит» не смог обыграть грозненский «Терек».
Последний раз «Спартак» становился победителем чемпионата России в 2001 году.
7 мая «Зенит» на своем поле проиграл «Тереку» со счетом 0:1 и потерял шансы на первое место. За три тура до конца чемпионата «Спартак» опережает на 10 очков идущий вторым столичный ЦСКА и на 11 — «Зенит».
«Этого дня мы ждали долгих шестнадцать лет. И вот свершилось! «Спартак» снова чемпион!», - говорится в записи в официальном микроблоге «Спартака» в Twitter.
Ранее «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч забил с пенальти Квинси Промес.
После победы в чемпионате России-2001 «Спартак» пять раз становился серебряным призером первенства и один раз выигрывал бронзовые награды.
Самое значимое
В весовой категории 125 кг представитель Армении Леван Берианидзе завоевал бронзовую медаль. В борьбе за третье место он победил словака Сослана Гаглоева
В феврале 2016 Юрченко перешел из клуба «Уфа» в махачкалинский «Анжи» на правах аренды. Летом 2016 Юрченко подписал трехлетний контракт с «Анжи»
В Германии завершился очередной сезон Бундеслиги: «золото» завоевал клуб «Баден», в составе которого в 2017 году выступали 2 представителя мужской сборной Армении по шахматам – гроссмейстеры Левон Аронян и Сергей Мовсисян.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович успешно прооперирован.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Афганистане убит один из главарей ИГ По заявлению представителей армии США, ликвидация Хасиба и его приближенных может «значительно» ослабить позиции ИГ, а также приблизить главную цель военных - уничтожение всей террористической группировки
В Израиле хотят лишить арабский статуса официального языка Комиссия министров утвердила законопроект, который предполагает, что арабский язык в будущем будет иметь лишь «особый статус»
12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Армения может принять участие в разминировании в Сирии Ереван планирует участвовать в разминировании в Сирии и продолжит поставлять этой стране гуманитарную помощь, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.