В «рецепт» счастливой жизни ученые включили острый перец, кофе и цветную капусту

PanARMENIAN.Net - Если хотите жить долго и не болеть, старайтесь приправлять обед острым перцем, замените в своём рационе картофель цветной капустой, и не бойтесь пить кофе, пишет журнал «Наука и жизнь».

Отмечается, что современные методы медицинской статистики позволяют оценить влияние самых разных факторов на наше здоровье.

Сравнивая десятки физиологических, биохимических и прочих параметров у сотен тысяч людей, мы часто вынуждены пересматривать и уточнять свою точку зрения на те или иные вещества, или, скажем, привычки нашего образа жизни.

Разумеется, наибольшее внимание здесь уделяется диетическим проблемам: все хотят знать, чем нужно питаться, чтобы не болеть и прожить как можно дольше. И новые медицинские факты здесь появляются едва ли не каждый день.

Обычно подобные исследования делаются по одной, на первый взгляд, нехитрой схеме: собираются данные у как можно большего числа человек (пациентов больниц или просто участников какого-нибудь медико-социологического мегаопроса) и затем начинается их статистическая обработка.

Однако для того, чтобы получить здесь достоверный результат, необходимо провести сложнейшую математическую работу. Стандартная задача выглядит так: установить, сопровождается ли изменение одного параметра согласованным изменением в другом параметре.

Например, если один человек пил всю жизнь две чашки кофе в день, а другой – три, то кто из них проживёт дольше? Простое сравнение продолжительности жизни с чашками кофе ничего не даст: может, один умер раньше другого от того, что ещё и курил по три пачки сигарет в день. Учёт как можно большего числа посторонних факторов – одна из главных задач в таких исследованиях, именно для этого стараются набрать как можно больше людей и измерить у них как можно больше параметров.

И вот лишь некоторые из статистических открытий на тему здорового питания, обнародованные за последние дни. Если продолжить разговор о кофе, то мы знаем, что он может стимулировать мозговую активность, но многие полагают, что кофе скверно влияет на сердце, в частности, вызывает фибрилляцию предсердий, или мерцательную аритмию.

Авторы статьи, опубликованной в BioMed Central, с этим не согласны: Сюзанне Ларссон и ее коллегам из Каролинского института никакой корреляции между количеством дневного кофе и вероятностью аритмии обнаружить не удалось. Работа основывается на данных, собранных за 12 лет у более чем 75 тыс. человек, мужчин и женщин; кроме того, исследователи подчёркивают, что их результаты согласуются с результатами из других статей, также посвященных возможной взаимосвязи кофе и нарушениями ритма сердечных сокращений.

Вообще стоит заметить, что отрицательное влияние кофе на сердце, по-видимому, сильно преувеличено. Так, три года назад мы писали о том, что кофе не только не вреден, но даже и полезен, поскольку снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и что чем больше кофе мы пьем, тем вообще дольше живём.

Долголетию может способствовать и жгучий перец: среди 500 тыс китайцев в течение семилетнего периода наблюдений преждевременная смерть реже настигала тех, кто ел его, по меньшей мере, раз в неделю. Речь идёт не только о самом перце в чистом виде, но и о любой пище, куда его добавляли в качестве приправы; подробно об исследовании можно прочесть в статье в British Medical Journal. Авторы работы полагают, что похожую корреляцию можно найти и для других продуктов, славящихся остротой и жгучестью: хрена, горчицы, имбиря и чеснока. Что до самого перца, то ему, как известно, жгучесть придаёт алкалоид капсаицин; по некоторым данным, капсаицин снижает кровяное давление и вызывает гибель злокачественных клеток.

Прожить долгую и счастливую жизнь можно, если поддерживать собственный вес в норме: ожирение, избыточный вес обычно сопровождаются серьёзными неполадками в обмене веществ, что может приводить к сердечно-сосудистым болезням и диабету. Самый очевидный способ не допустить этого – правильно питаться, и чаще всего тут советуют есть побольше растительной пищи, то есть овощей и фруктов. Однако овощ овощу рознь.

В статье в PLOS Medicine сотрудники Гарвардского университета, бостонского Медицинского центра диаконисы Бет Израэль и Бостонской детской больницы пишут, что из растительных продуктов для здоровой диеты нужно отдавать преимущество тем, в которых содержится мало крахмала. В работе анализируются данные от 130 тыс. человек, собиравшиеся на протяжении двух десятилетий.

Общий вывод не то, чтобы блещет оригинальностью: питание фруктами и овощами способствует снижению веса. (Впрочем, здесь надо уточнить, что фрукты и овощи нужно есть не сверх, скажем, гамбургера, а вместо него.)

Однако, согласно собранной статистике, такие продукты, как кукуруза, горох или картофель (будь то варёный или печёный), напротив, способствуют накоплению веса. В них содержится много крахмала, из-за которого повышается уровень сахара в крови, что, в свою очередь, заставляет ткани утилизировать преимущественно углеводы, оставляя нетронутыми жировые запасы, и «перегревает» инсулиновую систему, которая должна следить за сахарным обменом. (Кроме того, избыток углеводов в крови, как ни странно, стимулирует чувство голода и заставляет есть ещё больше.) То есть для того, чтобы держать свой вес под контролем, лучше налегать на фрукты и «некрахмальные» овощи, вроде цветной капусты и соевых бобов.

Разумеется, в подобных статистических исследованиях далеко не всегда можно учесть все возможные факторы, которые могут повлиять на интересующий нас физиологический эффект. Кроме того, здесь ничего не говорится о механизме явления, о причинно-следственных связях. Однако, даже если не гнаться за практическими – медицинскими, диетологическими – выводами, значение коррелятивных работ преуменьшать нельзя, ведь именно благодаря обнаружению таких совпадений мы узнаём, где нам следует более тщательно искать новые биологические закономерности и в чём могут крыться причины наших болезней.