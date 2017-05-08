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Минобороны Армении: Военно-политическая деятельность Анкары в Баку - угроза для Москвы

Минобороны Армении: Военно-политическая деятельность Анкары в Баку - угроза для Москвы
8 мая 2017 - 13:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция, будучи членом Североатлантического альянса, развивает активную военно-политическую деятельность в Азербайджане, создавая тем самым угрозу для России.Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян в интервью «Интерфаксу».

«Я понимаю, что у России с Турцией очень позитивный период развития диалога. Но я бы все же не упускал из вида такую серьезную опасность», — отметил он.

По словам главы оборонного ведомства, Анкара также «играет негативную роль в карабахском вопросе, открыто поддерживая Баку и политически, и в плане поставки вооружений и технологий, отправки инструкторов и многого другого, что сильно меняет динамику в регионе».

«Это создает очень серьезные угрозы, в том числе на южном фланге России, потому что происходит вблизи границ Дагестана», — добавил Саркисян.

Он также заявил, что Ереван не планирует открывать на своей территории новые военные базы иностранных государств, в том числе российские, но планирует модернизировать базу России в Гюмри.

«На данный момент обсуждений об открытии каких-либо баз других стран в Армении уж точно не ведется. У нас нет и такого запроса с российской стороны», - сказал Глава Минобороны РА.

Он отметил, что расквартированная в Гюмри 102-я база имеет «большое значение».

«Мы интенсивно общаемся с нашими российскими коллегами на тему ее модернизации, расширения ее возможностей. Есть конкретные темы, направления, где в результате нашей совместной работы могут появляться новые формы сотрудничества», - сказал министр, отметив, что, речь идет, в частности, о сотрудничестве в сфере ПВО.

«Россия очень поддерживает укрепление Вооруженных сил Армении. В данный момент у нас с Россией много программ - от обучения наших курсантов до совместного планирования операций», - добавил он.

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