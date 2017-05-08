Свитальский: Надеемся на дальнейшую деятельность программы Ереванского офиса ОБСЕ

PanARMENIAN.Net - Руководитель делегации Евросоюза в Армении, посол Петр Свитальский беседе с журналистами выразил надежду на то, что Ереванский офис ОБСЕ и в дальнейшем продолжит реализацию полезных программ в Армении.

Азербайджан помешал продлению мандата Ереванского офиса ОБСЕ. Как заявляли в Баку, деятельность Ереванского офиса, в частности, в военной сфере, вызывала беспокойство Азербайджана.

«Ереванский офис ОБСЕ – очень надежный партнер для нас: мы сотрудничали вокруг ряда полезных программ. С нашей точки зрения, здесь проводилась очень полезная работа. Армения проявила в данном смысле образцовое гостеприимство, которое может служить примером. Мы очень надеемся, что программы и работы продолжаться также в будущем», - отметил посол, пишет Aysor.am.

Свитальский также добавил, что в случае закрытия Ереванского офиса ОБСЕ лишаться работы люди, что вызывает сожаление и является очень большой потерей.

В МИД Армении заявили, что мандат деятельности ереванского офиса ОБСЕ не был продлен из-за позиции Баку. Комментируя развития вокруг ереванского офиса ОБСЕ, пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 4 мая заявил, что председательство, секретариат ОБСЕ, страны-участницы Организации, – все поддерживают деятельность Ереванского офиса. По словам Бабаяна, представитель председательствующей в ОБСЕ Австрии 4 мая выступил с речью в Постоянном совете и заявил, что вопреки приложенным усилиям оказалось невозможным достичь согласия по вопросу продления мандата ереванского офиса.

Решение об открытии офиса ОБСЕ в Ереване было принято на заседании Постоянного совета организации в июле 1999 года. В решении отмечалось, что при взаимном соглашении ОБСЕ и Армении срок действия офиса каждый раз может продлеваться на 12 месяцев.

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