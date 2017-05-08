12-летняя девочка в Великобритании побила результаты IQ-теста Хокинга и Эйнштейна
8 мая 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Двенадцатилетняя девочка Раджгаури Павар из графства Чешир (Великобритания) набрала 162 балла на тестировании, определяющем коэффициента интеллекта.
Тест проходил в Манчестере.
Результат Раджгаури является максимально возможным для человека в возрасте до 18 лет, сообщает The Independent.
Отметка для «гениев» установлена на 140 пунктах. При этом IQ известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга оценивается в 160 баллов.
Отмечается, что после объявления результатов девочке предложили членство в британском Обществе Менса — клубе для людей с высоким коэффициентом интеллекта.
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